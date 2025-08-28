«Яндекс» оштрафовали за отказ дать ФСБ доступ к «Умному дому с Алисой»

«Яндекс» (MOEX: YDEX) не предоставил ФСБ доступ к сервису «Умный дом с Алисой» и был оштрафован на 10 тыс. руб., пишут «Ведомости».

Протокол в отношении компании в мае составил Роскомнадзор после жалобы ФСБ. Силовики утверждали, что «Яндекс» не выполнил законное требование о предоставлении круглосуточного удаленного доступа к информации. Какие именно данные интересовали спецслужбу, не уточняется.

Представитель компании на заседание не явился. Мировой судья судебного участка № 425 московского района Хамовники пришел к выводу, что вина «Яндекса» полностью доказана.

«Яндекс» и раньше подвергался административной ответственности за отказ передавать информацию о пользователях. В 2023 году компанию за это оштрафовали на 2 млн руб. Источник «Ведомостей» на рынке информационной безопасности заявил, что компании дешевле выплачивать штрафы, чем предоставлять ФСБ доступ к «гигантскому» перечню информации.