В Белгороде вновь открыт памятник Ленину после реставрации на средства КПРФ

27 августа в Белгороде состоялось открытие обновленного памятника Владимиру Ленину. Монумент вернулся на прежнее место в Центральном парке, который также до сих пор носит имя основателя Советского государства, после капитальной реставрации, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Ленину

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Памятник Владимиру Ленину

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода

Скульптуру демонтировали в 2020 году из-за аварийного состояния: у фигуры откололась рука. Вместо точечной реставрации было решено изготовить новую бронзовую отливку высотой 3,5 м и весом 1,43 т. Памятник установлен на железобетонный постамент, облицованный черным гранитом.

Расходы на восстановление взяло на себя региональное отделение КПРФ, однако окончательное решение о возвращении монумента принимали городские власти. Планы по установке скульптуры обсуждались несколько лет. Первоначально ее возвращения ожидали в 2022 году, но сроки сдвинулись из-за благоустройства парка, по завершении которого в парк вернулся и бронзовый Ленин.

Как заверили представители мэрии, установка памятника прошла в полном соответствии с действующими процедурами и получила все необходимые согласования. В КПРФ же подчеркнули, что воспринимают возвращение монумента как восстановление исторической справедливости.

Анна Коломенская