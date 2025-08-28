Верховный суд Удмуртии сохранил приговор осужденному за убийство школьницы

Верховный суд Удмуртии признал законным приговор 18-летнему жителю Глазовского района, осужденному за убийство 16-летней школьницы (ст. 105 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, в апелляционных жалобах подсудимый и его защитник указывали на недоказанность вины молодого человека в преступлении.

В мае Глазовский райсуд Удмуртии признал подсудимого виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Судебная инстанция установила, что 26 апреля прошлого года обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, находился вместе со школьницей в предбаннике на участке его матери в поселке «Дом отдыха Чепца». Между ними возник конфликт.

Тогда обвиняемый взял шнур зарядки от мобильного телефона, накинул его на шею девушки и стянул его обеими руками, перекрыв потерпевшей дыхательные пути. Через некоторое время девушка скончалась на месте происшествия. После убийства он закопал тело у реки недалеко от поселка. Сумку с ее вещами фигурант выкинул в реку Чепца. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили через 12 дней.

28 августа Верховный суд Удмуртии по результатам апелляционного рассмотрения дела оставил назначенное наказание без изменений, а апеляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.