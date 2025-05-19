Жителю Глазовского района дали шесть лет лишения свободы за убийство школьницы

18-летнему жителю Глазовского района дали шесть лет лишения свободы за убийство 16-летней школьницы, с которой встречался, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение сегодня, 19 мая, принял Глазовский райсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Школьница пропала 26 апреля 2024 года. Ее тело, закопанное в землю, обнаружили через 12 дней с признаками насильственной смерти. Суд установил, что в тот день фигурант, которому на момент преступления было 17 лет, находился вместе с девушкой в предбаннике на участке его матери в поселке «Дом отдыха Чепца». Между ними возник конфликт.

Тогда обвиняемый взял шнур зарядки от мобильного телефона, накинул его на шею девушки и стянул его обеими руками, перекрыв потерпевшей дыхательные пути. Через некоторое время девушка скончалась на месте происшествия. После убийства он закопал тело у реки недалеко от поселка. Сумку с ее вещами фигурант выкинул в реку Чепца.

Фигурант свою вину не признал. Суд учел несовершеннолетний возраст виновного и активное способствование им расследованию преступления, «совершенному в условиях неочевидности», в том числе дачу признательных показаний о причастности к нему. Обвиняемому дали шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.