Смольный выделил 2 млрд рублей на строительство школы на улице Кржижановского

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по строительству здания новой общеобразовательной школы в Невском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 2,099 млрд рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Согласно техзаданию, школу на 550 мест планируется построить в муниципальном округе Правобережный по адресу: улица Кржижановского, участок 51. Здание должно быть четырехэтажным — с подвалом и бассейнами. Потенциальному подрядчику необходимо будет провести подготовительные работы, обустроить внутренние и наружные инженерные, а также осуществить непосредственно строительство объекта. Сдать здание заказчику нужно не позднее 30 апреля 2027 года.

Подвести итоги конкурса комитет по госзаказу Петербурга планирует 21 августа текущего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание нового учебного заведения на Школьной улице в Приморском районе построят за 2,5 млрд рублей.

Андрей Цедрик