Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже не планирует выдвигаться на новый срок. Он допустил, что политика следующего главы государства будет отличаться от текущего курса.

«Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал,— сказал господин Лукашенко в интервью Time (цитата по сайту администрации белорусского президента).— Опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной». Белорусский президент добавил, что его младший сын Николай не является преемником.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Сейчас идет седьмой президентский срок, в должность он вступил в марте. В 2020 году после оглашения результатов выборов в стране несколько месяцев шли масштабные протестные акции. В августе прошлого года господин Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент.

Подробнее о политике Александра Лукашенко — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».