Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже не планирует выдвигаться на новый срок. Он допустил, что политика следующего главы государства будет отличаться от текущего курса.

«Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал,— сказал господин Лукашенко в интервью Time (цитата по сайту администрации белорусского президента).— Опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной». Белорусский президент добавил, что его младший сын Николай не является преемником.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Сейчас идет седьмой президентский срок, в должность он вступил в марте. В 2020 году после оглашения результатов выборов в стране несколько месяцев шли масштабные протестные акции. В августе прошлого года господин Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент.

Подробнее о политике Александра Лукашенко — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».

«Я — последний и единственный диктатор в Европе»

«Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»&lt;br> Восхождение Александра Лукашенко по политической лестнице началось в период перестройки. Известность народный депутат Верховного совета (ВС) Белоруссии Лукашенко получил в первую очередь из-за критики председателя ВС Станислава Шушкевича, а также после публикации в «Народной газете» своей программной статьи «Диктатура: белорусский вариант?»

«Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»
Восхождение Александра Лукашенко по политической лестнице началось в период перестройки. Известность народный депутат Верховного совета (ВС) Белоруссии Лукашенко получил в первую очередь из-за критики председателя ВС Станислава Шушкевича, а также после публикации в «Народной газете» своей программной статьи «Диктатура: белорусский вариант?»

Фото: РИА НОВОСТИ / Юрий Иванов

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые»&lt;br> Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что при ратификации в ВС Белоруссии Беловежских соглашений, он голосовал против. По некоторым данным, он воздержался от голосования. Уже будучи президентом Лукашенко не раз говорил, что распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа XX века»

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые»
Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что при ратификации в ВС Белоруссии Беловежских соглашений, он голосовал против. По некоторым данным, он воздержался от голосования. Уже будучи президентом Лукашенко не раз говорил, что распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа XX века»

Фото: AP / Pool

«Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет»&lt;br> До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР

«Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет»
До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать»&lt;br> Предвыборная кампания Александра Лукашенко сопровождалась громкими инцидентами. 16 июня 1994 года на него покушались: автомобиль кандидата в президенты был обстрелян неизвестными на трассе под Витебском. 28 июня Лукашенко не пустили в Дом правительства. Когда тот все же проник в здание, то был избит милиционерами. В объяснительной записке они написали, что в ходе инцидента Лукашенко повредил им форму

«Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать»
Предвыборная кампания Александра Лукашенко сопровождалась громкими инцидентами. 16 июня 1994 года на него покушались: автомобиль кандидата в президенты был обстрелян неизвестными на трассе под Витебском. 28 июня Лукашенко не пустили в Дом правительства. Когда тот все же проник в здание, то был избит милиционерами. В объяснительной записке они написали, что в ходе инцидента Лукашенко повредил им форму

Фото: Reuters

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский»&lt;br> 10 июля 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов. В 1995 году по его инициативе в стране прошел референдум о придании русскому языку равного статуса с белорусским, введении нового флага и герба, об экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный совет. Большинство граждан поддержали президента по всем пунктам

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский»
10 июля 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов. В 1995 году по его инициативе в стране прошел референдум о придании русскому языку равного статуса с белорусским, введении нового флага и герба, об экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный совет. Большинство граждан поддержали президента по всем пунктам

Фото: Reuters / BelTA

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»&lt;br> За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет 5-летнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков. Этот референдум также не был признан ЕС и США

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»
За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет 5-летнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков. Этот референдум также не был признан ЕС и США

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»&lt;br> В 2006 году Евроcоюз, а затем США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории, однако в 2016 году ЕС снял санкции с президента

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»
В 2006 году Евроcоюз, а затем США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории, однако в 2016 году ЕС снял санкции с президента

Фото: Reuters

«Я зашел — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: &quot;Этих бы красавиц — на лыжи!&quot;»&lt;br> Увлечение Лукашенко лыжным спортом часто является поводом критики со стороны его оппонентов. Для участия в президентских соревнованиях по лыжному спорту людей часто привлекают по разнарядке, в результате на лыжи становятся люди не имеющие достаточной физической подготовки

«Я зашел — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: "Этих бы красавиц — на лыжи!"»
Увлечение Лукашенко лыжным спортом часто является поводом критики со стороны его оппонентов. Для участия в президентских соревнованиях по лыжному спорту людей часто привлекают по разнарядке, в результате на лыжи становятся люди не имеющие достаточной физической подготовки

Фото: AP

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»&lt;br> Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта, из-за чего белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе 1 км, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать форточки и окна, выходить на балконы и лоджии своих квартир

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»
Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта, из-за чего белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе 1 км, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать форточки и окна, выходить на балконы и лоджии своих квартир

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Я на коленях готов ползти в Россию»&lt;br> С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран

«Я на коленях готов ползти в Россию»
С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках»&lt;br> 6 марта 2013 года Александр Лукашенко объявил в Белоруссии трехдневный траур в связи со смертью венесуэльского лидера Уго Чавеса (на фото)

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках»
6 марта 2013 года Александр Лукашенко объявил в Белоруссии трехдневный траур в связи со смертью венесуэльского лидера Уго Чавеса (на фото)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

«Ты не уволишься и не перейдешь»&lt;br> В 2014 году Александр Лукашенко объявил, что руководство и главные специалисты государственных и частных предприятий могут быть уволены только с разрешения местных властей. Ранее в 2012 году президент запретил работникам деревообрабатывающих предприятий увольняться до конца реализации инвестпроектов

«Ты не уволишься и не перейдешь»
В 2014 году Александр Лукашенко объявил, что руководство и главные специалисты государственных и частных предприятий могут быть уволены только с разрешения местных властей. Ранее в 2012 году президент запретил работникам деревообрабатывающих предприятий увольняться до конца реализации инвестпроектов

Фото: РИА НОВОСТИ

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»&lt;br> За время нахождения Александра Лукашенко на посту президента ВВП в сопоставимых ценах показывал рост по итогам всех 28 лет, кроме 1995, 2015, 2016 и 2020 годов. Противники Лукашенко списывали экономические успехи на то, что часть роста была обеспечена реэкспортом российской нефти

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»
За время нахождения Александра Лукашенко на посту президента ВВП в сопоставимых ценах показывал рост по итогам всех 28 лет, кроме 1995, 2015, 2016 и 2020 годов. Противники Лукашенко списывали экономические успехи на то, что часть роста была обеспечена реэкспортом российской нефти

Фото: Nikolai Petrov / AP

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»&lt;br> По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»
По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией

Фото: Viktor Drachev / Pool / Reuters

«Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили»&lt;br> Впервые «последним диктатором Европы» Александра Лукашенко назвала на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 году, после чего выражение стало широко использоваться в СМИ

«Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили»
Впервые «последним диктатором Европы» Александра Лукашенко назвала на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 году, после чего выражение стало широко использоваться в СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»&lt;br> Власти США называли Александра Лукашенко одним из самых коррумпированных лидеров в мире, подозревая наличие у президента многомиллиардного личного состояния

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»
Власти США называли Александра Лукашенко одним из самых коррумпированных лидеров в мире, подозревая наличие у президента многомиллиардного личного состояния

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем»&lt;br> У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын Виктор — в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын Дмитрий политикой не занимается, младшего — Николая (на фото) — президент часто берет с собой на международные встречи

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем»
У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын Виктор — в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын Дмитрий политикой не занимается, младшего — Николая (на фото) — президент часто берет с собой на международные встречи

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать»&lt;br> В августе 2020 года в Белоруссии прошли последние выборы президента. По информации Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске прошли массовые акции против переизбрания президента в шестой раз. Его соперница Тихановская покинула Белоруссию и создала «правительство в изгнании»

«Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать»
В августе 2020 года в Белоруссии прошли последние выборы президента. По информации Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске прошли массовые акции против переизбрания президента в шестой раз. Его соперница Тихановская покинула Белоруссию и создала «правительство в изгнании»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

