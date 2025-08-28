Петербургский ритейл: стабильность в 2,8 трлн рублей и новые тренды

Ключом к росту для крупных ритейлеров становится адаптация к новым запросам: инвестиции в готовую еду, экспресс-доставку и высокотехнологичные форматы магазинов, что подтверждается многомиллиардными вложениями и новыми проектами в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На начало 2025 года в Санкт-Петербурге работали 23 284 стационарных торговых объекта — капитальные магазины различных форматов

В нынешних условиях экономики продовольственная розница ожидаемо оказалась крепче, чем непродовольственная. Как отмечают аналитики компании «Финам», по итогам полугодия выручка растет у таких крупных игроков, как Х5, «Магнит», но отслеживается спад по EBITDA, что вызвано ростом инфляции — это для отрасли типичная история.

На фоне общероссийских показателей торговая розница в Петербурге выглядит стабильно. Так, по данным Смольного, по итогам прошлого года оборот розницы в Северной столице превысил 2,8 трлн рублей. Предприятия торговли в городе формируют свыше 30% валового регионального продукта и обеспечивают более 17% налоговых поступлений в городской бюджет. В сфере торговли трудится 20% занятых петербуржцев — это более 680 тыс. человек.

По данным администрации, на начало 2025 года в городе работали 23 284 стационарных торговых объекта — капитальные магазины различных форматов. Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле со ссылкой на предварительные данные Петростата, оборот розничной торговли за первое полугодие 2025 года составил 1,5 трлн рублей. Эта цифра практически равна соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах меньше на 1,3%).

«Доля оптовой и розничной торговли в общем ВРП Санкт-Петербурга за 2023 год составила 34,2%. В абсолютных цифрах — это более 3,7 трлн рублей,— пояснил председатель КПИиТ Александр Ситов.— Статистика Петростата предоставляется с лагом в два года, поэтому сейчас власти региона оперируют такими данными. Между тем отмечу, что с 2021 года торговля стабильно формирует не менее трети ВРП города. Мы не видим предпосылок для снижения показателя».

Дарксторы и новые форматы магазинов

В июне этого года в дни ПМЭФ администрация Петербурга подписала соглашение о сотрудничестве с X5 Group, согласно которому ритейлер запустит в регионе высокотехнологичный распределительный центр и проведет реконструкцию магазинов. Как сообщила тогда президент X5 Group Екатерина Лобачева, инвестиции в проект превысят 16 млрд рублей. В СЗФО сейчас работает более 2,5 тыс. магазинов торговых сетей Х5, почти половина объектов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Доля экспресс-доставки в розничном товарообороте превышает 5%.

По данным пресс-службы ритейлера, в 2024 году спрос на готовые блюда в X5 вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. К 2029 году компания ожидает трехкратный рост продаж в этой категории.

«В этом году мы фиксируем развитие двух ключевых трендов: готовой еды и онлайна. Причем спрос на готовые блюда активно растет не только в офлайне, но и в доставке. Что касается развития направления онлайна, то все больше людей, которые раньше покупали офлайн, теперь становятся омниканальными клиентами»,— рассказали в пресс-службе компании.

При этом ритейлер отмечает, что сберегательная модель поведения продолжает сохраняться в поведении покупателей. На что в компании реагируют развитием «жестких дискаунтеров». На рынке также сохраняется недостаток операционного персонала. В связи с этим Х5 продолжает развивать автоматизацию и роботизацию операционных процессов как в магазинах, так и в распределительных центрах.

Еще один крупный игрок — «Магнит» — также развивает новые форматы, чтобы удовлетворить спрос на скорость, многофункциональность и выбор между онлайн- и офлайн-покупками. Как пояснили в пресс-службе, компания обновляет магазины формата «у дома», делая акцент на скорости и развитии фуд-сервисов: кофе, выпечки и готовой еды. Был запущен новый формат «Заряд от "Магнита"» с акцентом на готовую еду (около 2,2 тыс. товаров), собственной кухней, пекарней и зоной для гостей. Пока он только в Москве, но в этом году планируется масштабировать проект в других регионах, открыть более 100 таких магазинов.

Также в формате «у дома» тестируются рамен-бары, где клиенты могут самостоятельно приготовить блюдо с помощью раменоварки. Параллельно развивается онлайн-направление: в Петербурге и Ленинградской области работают дарксторы с ассортиментом до 5000 позиций, треть из которых доступна только онлайн.

В Санкт-Петербурге к концу года планируется открыть 40 дарксторов. «Также в Москве, Петербурге и крупных городах будут запущены пилотные грейсторы на базе сетей "у дома" и "Магнит Косметик" — гибридные магазины со специально выделенными зонами сборки заказов»,— добавили в пресс-службе «Магнита».

Сервис и удобство

Агентство «Яков и партнеры» в своем исследовании выявило несколько трендов развития, которые перезапускают ритейл. Так, эксперты отмечают следующую тенденцию: покупатель продолжает экономить на базовой корзине и обращать внимание на нишевые категории. Например, по анализу чековых данных видно, что категория «Экзотические фрукты» демонстрирует взрывной рост: проникновение в чек выросло на 8,9 п. п., а в магазинах «у дома» зафиксирован рост продаж манго на 30%.

Еще один тренд — это «Серебряная экономика», которая отсылает к возрасту потребителя. Эксперты напоминают, что к 2030 году доля потребителей в возрасте от 50 лет и выше достигнет 39%. И розница заинтересована в том, чтобы их удержать, поскольку их расходы на FMCG-товары растут быстрее среднерыночных. Этот сегмент требует пересмотра продуктовых и логистических решений, а его игнорирование может стоить бизнесу 25–30% будущего роста.

Высока роль ИИ в повседневных покупках. Согласно анализу компании «Яков и партнеры», каждый второй россиянин готов использовать ИИ-помощников при выборе товаров. Роботы-доставщики, кассы самообслуживания, «умные» магазины и персонализированный сервис — не будущее, а уже текущие бизнес-практики.

Ритейл заходит к потребителю через новые каналы. Телевидение уже теряет свои позиции, ритейл-медиа и маркетинг через блогеров становятся основными каналами коммуникации. Этот тренд, как замечают эксперты,— общемирового уровня. «Диджитал-коммуникации сейчас снова стали важны,— отмечает руководитель по разработке концепций форматов магазинов компании «Магнит» Елена Лебедева.— У молодежи увеличился интерес к блогерам-инфлюенсерам, также выросла роль Telegram-каналов в этом году. И еще мы фиксируем, что растет интерес к рекламе у старшего поколения через приложения».

Также стоит отметить тренд на персонализацию. Она перестает быть «приятным дополнением» — это критический фактор конкурентоспособности. Персонализированные коммуникации и точечные предложения способны обеспечить рост выручки до 10% и увеличение EBITDA на 1–3%, подчеркивают аналитики.

Еще один фактор, который влияет на шопинг,— сервис и удобство покупки. Эти два критерия решительно вытесняют широту ассортимента в приоритетах покупателей. Если в 2020 году объем онлайн-продаж продуктов в РФ составлял 155 млрд рублей, то к 2024 году он взлетел до впечатляющих 1,28 трлн рублей, делится руководитель проектов агентства «Яков и партнеры» Мария Вить.

«Потребительская индустрия является лидером по развитию инвестиционных планов среди всех отраслей, согласно ежегодному опросу руководителей ведущих компаний РФ "СЕО-барометр". Эксперименты с запросом потребителя на компактность в ultra-convenience-форматах, тестирование технологии "магазинов будущего", развитие рекламного инвентаря в e-com и live-commerce, коллаборации и интеграции в игровые среды потребительских брендов — именно то, во что уже активно инвестируют российские ритейлеры»,— заключает госпожа Вить.

Эксперты сходятся во мнении, что розница будет развиваться в сторону еще большей гибкости форматов и интеграции различных сервисов.

Ксения Ахметжанова