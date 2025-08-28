Первый вице-премьер России посетил рыбинский «ОДК-Сатурн»

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», которое готовится к серийному запуску двигателя ПД-8. Об этом сообщили в правительстве.

Фото: government.ru Денис Мантуров посетил «ОДК-Сатурн»

Двигатели ПД-8 выпускаются для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100. Сейчас двигатель проходит серию испытаний для получения сертификата, после этого начнется его серийное производство.

«Первый вице-премьер ознакомился с ходом реализации опытно-конструкторской работы по созданию двигателя, а также с планами по его поставкам самолетостроителям. Денис Мантуров отметил, что двигатель будет широко востребован отраслью»,— говорится в сообщении правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что при создании двигателя ПД-8 были использованы передовые российские технологии и материалы. В его разработке учли опыт создания двигателя ПД-14, что ускорило процесс сертификации с помощью компьютерного моделирования. Двигатель обладает универсальными характеристиками, позволяющими его применение на других авиационных платформах, включая модернизацию самолета-амфибии Бе-200.

