Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО выросла втрое

По итогам первого полугодия чистая прибыль ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) по МСФО выросла на 33,6% в годовом выражении, до 31,6 млрд руб. Выручка компании показала рост на 13,7%, до 358 млрд руб., следует из отчетности.

В компании уточнили, что рост выручки обеспечили в основном увеличение объемов и стоимости поставляемой электроэнергии, в том числе из-за распространения механизма рыночного ценообразования на территорию ДФО. EBITDA за отчетный период увеличилась на 30,6%, до 98,3 млрд руб. Операционные расходы выросли на 7,5%, до 278,94 млрд руб., операционная прибыль — на 51,5%, до 74,22 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, правительство согласилось перенести ввод новых энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро» (MOEX: HYDR) на несколько месяцев в 2026 году. В «РусГидро» же настаивают на сдвиге на 2028–2029 годы, ссылаясь на задержку поставок оборудования «Силовыми машинами», и просят рассмотреть увеличение доходности для дальневосточных строек, а также ввести авансирование.

