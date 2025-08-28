Пулковская и Центральная почтовая таможни нашли среди кошачьего корма стероиды

Среди кошачьего корма обнаружили сильнодействующие вещества. Стероиды в посылке с лакомством обнаружили сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Гражданин России планировал отправить корм в Майами. Среди трех килограммов лакомства для кошек были 3000 таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с прозрачной жидкостью.

Благодаря экспертизе выяснили, что препараты содержат сложный эфир метенолона, а в ампулах — оксандролон. Они являются анаболическими стероидами, перевозка веществ за границу запрещена.

Адресант во время допроса заявил, что приобрел анаболики, чтобы поработать над физической формой. Затем задержанный решил перепродать товар клиенту в США. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд арестовал обвиняемых в контрабанде лосося на 7,6 млн рублей.

Татьяна Титаева