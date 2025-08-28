Чистый убыток «Мечела» превысил 40 млрд руб. в первом полугодии

Убыток компании «Мечел» (MOEX: MTLR) по МСФО в первом полугодии составил 40,5 млрд руб. Финансовые показатели приведены в отчетности компании.

Консолидированная выручка «Мечел» по итогам первого полугодия составила 152,3 млрд руб., что на 26% ниже аналогичного показателя за прошлый год. Скорректированный показатель EBITDA упал на 83% и составил 5,7 млрд руб. Рентабельность организации по EBITDA составила 4%.

За второй квартал консолидированная выручка составила 70,2 млрд руб., что ниже показателя предыдущего квартала на 14%. Скорректированный показатель EBITDA за период вырос на 65% и составил 3,5 млрд руб. Убыток «Мечела» за второй квартал вырос на 110% и составил 27,5 млрд руб.