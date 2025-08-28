Теннисистки Остапенко и Таунсенд вступили в перепалку после матча на US Open

У теннисисток Елены Остапенко (Латвия) и Тейлор Таунсенд (США) произошел конфликт после матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу американки.

По окончании матча теннисистки вступили в словесную перепалку после того, как Остапенко выразила недовольство поведением Таунсенд на корте. «Я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно, так как в решающий момент ее мяч отскочил от троса, и она не извинилась. Она ответила, что ей вообще не нужно извиняться. Если она играет у себя на родине, это не значит, что она может так вести себя и делать все, что захочет», — сказала латвийская спортсменка на послематчевой пресс-конференции. Таунсенд заявила, что Остапенко оскорбила ее во время рукопожатия после игры, сказав, что у американки нет «ни класса, ни образования».

В третьем круге US Open Тейлор Таунсенд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой. Призовой фонд турнир составляет $90 млн. Финал в женском одиночном разряде пройдет 6 сентября.

Таисия Орлова