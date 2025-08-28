Оплату с помощью геолокации запустят в нижегородских автобусах

«Нижегородпассажиравтотранс» запустит оплату проезда при помощи геолокации. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного штаба по развитию нижегородского транспорта » 28 августа 2025 года.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение «Нижегородская область. Транспорт». В нем потребуется разрешить использование местоположения и привязать банковскую карту. В салонах автобусов будет размещен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут оплатить проезд и получить электронный билет. В НПАТ сообщили, что о точных сроках запуска новой системы оплаты сообщат дополнительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее оплату по геолокации запустили в нижегородских электробусах и троллейбусах.

Галина Шамберина