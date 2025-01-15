С октября проезд в электробусах по геолокации оплатили 4,1 тысячи нижегородцев

В Нижнем Новгороде с октября по декабрь 2024 года с помощью геолокации оплатили проезд в общественном транспорте более 4,1 тыс. пассажиров электробусов. Об этом сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ЦРТС, чаще всего оплачивают проезд по геолокации пассажиры на маршрутах Э-9 и Э-14.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 16 января новый способ оплаты проезда запустят в нижегородских троллейбусах.

Ксения Кучерявых