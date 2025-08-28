Предприниматель нанес ущерб ярославскому лесному фонду на 2,9 млн рублей

Ростовский районный суд Ярославской области взыскал с арендатора лесного участка 2,9 млн руб. в возмещение ущерба, причиненного в результате вырубки деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Индивидуальный предприниматель арендовал участок в границах Борисоглебского участкового лесничества для заготовки древесины. В марте 2024 года бизнесмен вырубил лес на площади 1,6 гектара в кварталах, не предусмотренных для заготовки древесины. Это произошло в результате неверного отвода лесосеки.

Вырубка причинила ущерб лесному фонду на 2,9 млн руб. В суд с иском о взыскании средств обратилась прокуратура Борисоглебского района.

Алла Чижова