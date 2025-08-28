IBU не допустил нейтральных атлетов к отбору на Олимпиаду-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал правила отбора на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В пресс-релизе организации отмечено, что участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом.

На данный момент между национальными олимпийскими комитетами (НОК) распределены 186 из 210 квот. Их получили биатлонисты национальных сборных, занявших с 1 по 20-е место в итоговом мужском и женском зачетах Кубка наций в минувшем сезоне. Оставшиеся 24 квоты будут распределены индивидуально на основе списка квалификационных очков IBU по состоянию на 18 января 2026 года после этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Отобраться смогут только те спортсмены, которые имеют право на участие в турнирах IBU. НОК может получить максимум две квоты каждого пола по результатам квалификационных очков IBU.

В марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях. Также приостановлено членство Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси в IBU.

Таисия Орлова