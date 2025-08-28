Пашинян: «Электросети» Карапетяна должны служить интересам народа Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в вопросе с компанией «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, власти никогда не проиграют. По его словам, этот вопрос уже закрыт.

Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Оно (ЗАО "Электрические сети".— ‘’Ъ’’) должно служить интересам армянского народа. Не может быть такого, чтобы оно не служило интересам Армении»,— сказал Никол Пашинян журналистам.

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал такую меру неправомерной.

Лусине Баласян