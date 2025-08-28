Экс-министру ЖКХ Самарской области предложили присвоить звание почетного гражданина Самары

В четверг, 28 августа, самарская городская дума рассмотрит вопрос о присвоении бывшему министру ЖКХ Самарской области Владимиру Василенко звания почетного гражданина города. Об этом сообщил заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района Самары Дмитрий Асеев.

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Бывший министр ЖКХ Самарской области Владимир Василенко

Авторы инициативы считают, что Владимир Василенко внес большой вклад в развитие отрасли ЖКХ в городе. В числе прочего при нем «были применены современные качественные системы водоочистки и внедрены наиболее экономные программы уличного освещения», отмечается в документе. Кроме того, среди заслуг бывшего чиновника называются реформирование системы ЖКХ, разработка муниципальных программ по энергосбережению, озеленение, обновление лифтового оборудования и городского автопарка в рамках подготовки к ЧМ-2018.

С марта 2015-го до октября 2023 года Владимир Василенко работал первым заместителем главы Самары. После этого прежний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил чиновника региональным министром ЖКХ и энергетики. Когда главой региона стал Вячеслав Федорищев, чиновник одно время исполнял обязанности заместителя председателя правительства Самарской области, но в ноябре 2024 года сложил полномочия.

После этого Владимир Василенко занялся общественной работой в аппарате омбудсмена Самарской области (пост заняла бывшая глава Самары Елена Лапушкина). Затем бывший чиновник стал вице-президентом корпорации «Виктор и Ко».

Георгий Портнов