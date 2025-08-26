РЖД запустят дополнительный поезд между Петербургом и Адлером в сентябре
ОАО «Российские железные дороги» запустит дополнительный поезд №481/482 сообщением Петербург – Имеретинский курорт в сентябре 2025 года в связи с высоким спросом, сообщает пресс-служба перевозчика 26 августа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Состав с купейными и плацкартными вагонами будет отправляться из города на Неве в 23:30 за исключением 20 и 22 сентября. Из Адлера поезд будет стартовать в 01:04 по мск (кроме 24 и 26 сентября).
По пути он будет останавливаться в Ростове-на-Дону, Сочи, Туле, Ельце и других населенных пунктах. Также в РЖД решили продлить до середины октября ежедневные поезда между Петербургом и Новороссийском.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что РЖД назначили дополнительные поезда в Москву до конца августа из-за новых ограничений в Пулково.