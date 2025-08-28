«Ведомости»: объемы продаж ноутбуков в России снизились на 19%

В России за первое полугодие продали около 1,7 млн ноутбуков на 99 млрд руб., следует из статистики «Марвел-дистрибуции». Продажи техники, по сравнению с прошлым годом, упали на 15%, выручка сократилась на 19%. Об этом сообщают «Ведомости».

Меньше всего пострадал корпоративный сегмент. Было продано на 5% ноутбуков меньше, чем за первые шесть месяцев 2024 года, однако выручка увеличилась на 14,6%. В рознице продажи ноутбуков за первое полугодие сократились на 21,4%, объем продаж в рублях упал на 19,8%. Тенденцию подтверждают данные аналитического центра «Чек индекс» и компании «Платформа ОФД». По их информации, в рознице покупатели приобретали ноутбуки на 10% реже, чем в прошлом году.

Продажи сократились на фоне эффекта высокой базы и высокого курса доллара в 2024-м и в первой половине 2025 года, заявил изданию представитель «Чек индекса». По его словам, наибольшую популярность сейчас набирает техника сегмента масс-маркет в ценовой категории до 40 тыс. руб. Средняя цена ноутбука в январе — июне 2025 г. снизилась на 8% — с 63,4 тыс. руб. до 58,5 тыс. руб., рассказал руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

В лидерах по продажам в этом году — Asus, Huawei и Honor, сообщали ранее в «Марвел-Дистрибуции». Основной причиной падения рынка называлось снижение цен на устройства на фоне низкого спроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ноутбуки не раскрылись».