Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

По итогам заключительных ответных матчей раунда play-off квалификации Лиги чемпионов в общий этап турнира вышли португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге», азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген». Таким образом, определились все 36 участников основной стадии.

28 августа в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. Все участники были разделены на четыре корзины:

ПСЖ (Франция), «Реал Мадрид», «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (все — Англия), «Интер» (Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия); «Арсенал» (Англия), «Байер», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Атлетико», «Вильярреал» (оба — Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта», «Ювентус» (оба — Италия), «Брюгге» (Бельгия); «Тоттенхем» (Англия), ПСВ, «Аякс» (оба — Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Марсель» (Франция); «Копенгаген» (Дания), «Галатасарай» (Турция), «Монако», «Юнион» (Бельгия), «Карабах» (Азербайджан), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр), «Кайрат» (Казахстан).

Каждая команда проведет по восемь матчей (по два с командами из каждой корзины). Общий этап Лиги чемпионов, состоящий из восьми туров, стартует 16 сентября и завершится 28 января. Финал турнира пройдет 30 мая на стадионе Puskas Arena в Будапеште.

Таисия Орлова