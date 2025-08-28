Председатель СКР добивается обжалования приговора экс-главе Волжского района

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о халатности, из-за которой погибла жительница Волжского района Самарской области (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Обвиняемым по нему был бывший руководитель муниципалитета Евгений Макридин, которого в итоге оправдал суд. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

О собранных доказательствах по делу в центральный аппарат доложит исполняющий обязанности СУ СКР по Самарской области Михаил Ламонов. Он же отчитается о нерешенных проблемах с отловом бездомных собак на территории Волжского района. Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина планируется обжаловать оправдательный приговор Евгению Макридину.

В мае 2021 года на территории Волжского района на улице стая бездомных животных атаковала жительницу 1956 года рождения, которая позже скончалась в больнице. Силовики установили, что в тот период на территории муниципалитета не была решена проблема с отловом бездомных животных. Жители жаловались чиновникам на агрессивных собак на улицах, и Евгений Макридин знал об этом, но не принял необходимых мер, выяснило следствие.

В отношении экс-главы муниципалитета возбудили уголовное дело. Чиновник ушел в отставку. Октябрьский районный суд Самары приговорил бывшего главу района к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, но областной суд оправдал его.

Одновременно с этим Евгений Макридин лишился земель, которые незаконно получил в 2003-2004 годах. По этому факту в отношении бывшего чиновника также расследовалось уголовное дело, но его закрыли, и Евгений Макридин избежал уголовной ответственности.

Георгий Портнов