В Самарской области экс-глава Волжского района оправдан по делу о халатности

Самарский областной суд оправдал бывшего главу администрации Волжского района Евгения Макридина по делу о гибели женщины после нападения бездомных собак. Решение опубликовано на сайте инстанции. С Макридина сняты обвинения в халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Фото: VK / Евгений Макридин Бывший руководитель Волжского района Самарской области Евгений Макридин

Ранее Октябрьский районный суд Самары приговорил бывшего главу района к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Суд и следствие выяснили, что с 2020 по 2021 год Макридин знал о жалобах на укусы собак, но не организовал отлов животных. 19 мая 2021 года стая бездомных животных атаковала женщину 1956 года рождения, которая позже скончалась в больнице.

Перед этим Шестой кассационный суд отменил решение об изъятии земель у Евгения Макридина, полученных им в 2003-2004 годах. В результате нового апелляционного рассмотрения экс-чиновник лишился указанных участков.

Георгий Портнов