В Ярославле закончили роспись западной части Успенского собора

В Ярославле в Успенском соборе завершили роспись западной стены храма и западного свода. Там теперь изображены образ Похвалы Пресвятой Богородицы с восхваляющими пророками и Древо Иессеево, сообщили в Ярославской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская митрополия Фото: Ярославская митрополия

Работы по росписи собора ведутся с 2023 года командой специалистов под руководством народного художника РФ, академика и члена президиума Российской академии художеств Николая Мухина. Ранее господин Мухин расписал вновь отстроенный Храм Христа Спасителя в Москве, храмы Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославле, а также храмы в Сербии, Хорватии, Японии, США.

К настоящему моменту также расписаны центральный купол, на котором изображен Христос Пантократор, барабан, центральный свод, четыре колонны.

Алла Чижова