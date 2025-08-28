В Ставрополье количество самозанятых выросло в четыре раза за четыре года

В период с 2021 по 2025 годы количество самозанятых в Ставропольском крае выросло в четыре раза. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития региона.

В ведомстве отметили, что с начала действия в регионе специального налогового режима с конца 2021 года, в регионе статус самозанятых имели 57 тыс. человек, в августе 2025 года количество превысило 213 тыс.

За последний год, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», этот показатель увеличился на 40 тыс. В первом квартале года рост показателя составлял 24%.

Наталья Белоштейн