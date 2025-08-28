Расходы жителей Ставрополья превысили доходы на 0,8%

В январе-июне 2025 года средние доходы жителей Ставропольского края составили 38,7 тыс. руб., а расходы превысили 39 тыс. руб., разрыв составил 0,8%. Информация об этом опубликована в докладе Росстата.

При этом в первом квартале года расходы превышали доходы, а во втором ситуация стала диаметрально противоположной.

В целом в первом полугодии 2025 года жители СКФО получали в среднем 39,1 тыс. руб., а тратили 33,7 тыс. руб. По уровню доходов в округе лидирует Кабардино-Балкария — 43,5 тыс. руб., по расходам — Ставропольский край.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге субъектов РФ по доле населения с высокими зарплатами. Только 13% жителей региона получают доходы выше средних по стране. При этом лишь 2% ставропольцев зарабатывают больше двух средних зарплат по России.

Наталья Белоштейн