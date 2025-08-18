В Ставропольском крае высокие зарплаты получают 13% населения

Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге субъектов РФ по доле населения с высокими зарплатами. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно данным информагентства, только 13% жителей региона получают доходы выше средних по стране. При этом лишь 2% ставропольцев зарабатывают больше двух средних зарплат по России.

Лидерами рейтинга стали северные территории. Первую пятерку заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах доля сотрудников с доходами выше общероссийского уровня составляет от 52,3% до 66,5%. Количество получающих свыше двух средних зарплат по стране варьируется от 15% до 22,6%.

Валентина Любашенко