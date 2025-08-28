Три гида запретили Наговициной подниматься на пик Победы

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что три гида запретили Наталье Наговицинй подниматься на пик Победы (7 349 м) из-за низкого уровня ее подготовки. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022 Наталья Наговицина

Фото: @natalina_1022

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — заявил господин Пятницин.

12 августа на высоте около 7 200 м Наталья Наговицина сломала ногу и не смогла эвакуироваться с горы. 25 августа планировалась последняя попытка спасти женщину: к ней должны были направить БПЛА, а следом выслать вертолет, но из-за непогоды это сделать не смогли.

27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку без вести пропавшей. Киргизское МВД проводит доследственную проверку инцидента, в частности, в отношении турфирмы «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение.

Арнольд Кабанов