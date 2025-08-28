В Москве прощаются с режиссером Валерием Усковым

В московском Центральном доме литераторов началось прощание с режиссером Валерием Усковым, передает телеканал 360. В центре зала, где проходит церемония, установлен гроб, рядом стоят похоронные венки.

По данным ТАСС, у входа в здание собралось много людей. Венки прислали в том числе Союз кинематографистов России и фонд «Артист». После церемонии режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Валерий Усков умер 24 августа в возрасте 92 лет. Он работал над фильмами вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским, который умер три года назад. В числе совместных работ — многосерийный фильм «Вечный зов», телесериал «Тени исчезают в полдень», мини-сериал «Ермак». Оба были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством». Их последняя работа — сериал «Экспроприатор» (2017 год).