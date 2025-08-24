Умер режиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет скончался советский и российский режиссер Валерий Усков. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Усков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Валерий Усков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Усков создавал кино вместе со своим троюродным братом — режиссером, сценаристом и продюсером Владимиром Краснопольским, который ушел из жизни три года назад. Среди их работ — многосерийный фильм «Вечный зов», телесериал «Тени исчезают в полдень», картина «Неподсуден», мини-сериал «Ермак».

Они оба были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени за вклад в развитие отечественного кино. В один год — в 1983-м — они получили звание народных артистов РСФСР. Последняя их работа — сериал «Экспроприатор» 2017 года, в которой главную роль сыграл Артем Ткаченко.

Усков родился в 1933 году. Его отец — артист Свердловского государственного театра музыкальной комедии Аркадий Краснопольский, мать — балетмейстер Ольга Князева. Он окончил историко-филологический факультет УрГУ, после этого получил режиссерское образование во ВГИКе. В начале 1960-х годов был режиссером Свердловской киностудии, с 1964 года — «Мосфильма».