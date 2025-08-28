НХЛ признала рекордную шайбу Овечкина лучшим голом прошедшего сезона

Гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» признан лучшим в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

6 апреля нападающий установил рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (895), превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894). На шестой минуте второго периода Овечкин поразил ворота российского голкипера «Алейндерс» Ильи Сорокина.

Всего на счету Овечкина 897 шайб в регулярных чемпионатах. В 2018 года в составе «Вашингтона» он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

Ранее шайба российского форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова в ворота «Филадельфии Флайерс» заняла 32-е место в топ-50 лучших голов прошлого сезона. На 26-й строчке рейтинга расположился нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев, поразивший ворота «Колорадо Эвеланш».

Таисия Орлова