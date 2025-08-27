За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За минувшие сутки ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, применив не менее 24 боеприпасов и 86 БПЛА. О погибших и пострадавших не сообщается. Повреждены 35 жилых помещений, а также восемь автомобилей и линии электропередач. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, селам Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Нехотеевка, Николаевка, а также хутору Церковный совершены атаки 12 БПЛА, восемь из них сбиты. В хуторе Церковный поврежден корпус сельхозпредприятия, в поселке Октябрьский — частный дом.

В Валуйском округе город Валуйки, села Борки, Двулучное, Долгое, Знаменка, Казинка, Казначеевка, Орехово, Соболевка, Тулянка, Шелаево, хуторам Дубровка, Леоновка и Рябики подверглись атакам 34 беспилотников, 17 из которых подавлены. В городе Валуйки и селе Казначеевка повреждены по одному частному дому, в селе Долгое — линия электропередачи и два легковых автомобиля, в хуторе Леоновка — частный дом, в селе Двулучное — два дома. В хуторе Рябики повреждены инфраструктурный объект связи, забор частного дома, одна единица сельхозтехники, в хуторе Дубровка — полностью уничтожены два дома, в третьем произошло возгорание.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский и Хотмыжск, селам Безымено, Дорогощь, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено два боеприпаса и девять БПЛА. В поселке Хотмыжск огнем уничтожен легковой автомобиль. Сегодня рано утром в селе Новостроевка-Первая от удара дрона сгорела машина.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Высокий подверглись пять обстрелам (выпущено 20 боеприпасов) и атакам 17 БПЛА. В поселке Красная Яруга сегодня ночью вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два автомобиля и частный дом.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено два боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, 11 из них и сбиты. В Шебекино поврежден грузовой автомобиль, 15 частных домов, 4 надворные постройки и линия электропередачи. В селе Муром сгорел частный дом, в селе Графовка пострадало четыре.

Сутками ранее украинские военные ударили по десяти муниципалитетам региона, применив не менее 33 боеприпасов и 74 БПЛА. В результате пострадал один человек.

Анна Швечикова