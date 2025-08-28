В Геленджике 23 человека были заблокированы из-за пожара после атаки БПЛА

В Геленджике рядом с селом Криница горит лес. Огонь распространился на 3,2 га, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание отрезало от путей эвакуации 23 отдыхающих на побережье Черного моря. Спасатели решили перевезти их в безопасное место на катере. Угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 40 пожарных, задействован вертолет Ми-8 и еще 11 единиц техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в сельской школе развернули пункт временного пребывания для эвакуированных.

Лесной пожар в районе Криницы начался после падения обломков БПЛА. Изначально площадь возгорания не превышала 200 кв. м.