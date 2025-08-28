На Дону за сутки заблокировали 64 незаконно торговавших препаратами сайта
В Ростовской области за сутки обнаружили 64 сайта, на которых незаконно торговали инсулинами, кроворазжижающими препаратами, лекарствами для повышения потенции и похудения, прерывания беременности и лечения гепатита. Все эти ресурсы заблокировали, сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным ведомства, всего же с начала 2025 года было заблокировано более 1,6 тыс. подобных сайтов. Уточняется, что к значительному росту выявляемости незаконного контента привел мониторинг социальных сетей.