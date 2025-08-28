Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет $90 млн.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. Мирра Андреева занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Анастасия Потапова — 53-е.

Россиянка впервые в карьере пробилась в третий круг US Open. Ее соперницей на этой стадии станет 139-я ракетка мира американка Тейлор Таунсенд.

В третий круг турнира не смогли выйти российские теннисистки Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова.

Финал US Open в женском одиночном разряде пройдет 6 сентября. Действующей победительницей турнира является лидером рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова

Ракетка Мирра

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Фото: @_mirraandreeva_

Фото: @_mirraandreeva_

Фото: Christophe Ena / AP

Фото: @_mirraandreeva_

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Фото: @hiltonmelbournelqs

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Фото: Mark J. Terrill / AP

