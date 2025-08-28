В Ярославской области на продажу выставлен больничный городок

В Некоузском округе на продажу выставили больничный городок, расположенный в поселке Борок. Соответствующие торги объявлены на площадке «Российского аукционного дома».

Объекты городка включили в план приватизации в 2025 году. В состав продаваемого имущества входят здания больницы-поликлиники, общежития, склад ЭХО, морг, аптека, склад кислорода и гараж, а также земельный участок площадью 51,2 тыс. кв.м.

Раньше здесь была больница Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Губернатор анонсировал, что объекты после передачи из федеральной в региональную собственность выставят на торги. Взамен в поселке в 2024 году построили амбулаторию.

Имущество оценили в 113,4 млн руб. Торги состоятся 3 октября.

Алла Чижова