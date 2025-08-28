Поставки нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» возобновились

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. О возобновлении прокачки нефти по «Дружбе» сообщила также пресс-служба венгерской компании MOL, передает Reuters.

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что работа будет оставаться стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру»,— написала словацкий министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прокачка была остановлена после того, как 22 августа на нефтепровод была совершена атака со стороны Украины. Нефть перестала поступать в Венгрию и Словакию. Это был третий удар по «Дружбе» за месяц. Власти Венгрии заявляли, что в последний раз армия Украины использовала уже не дроны, а ракеты.

