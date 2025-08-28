Алла Пугачева продлила статус ИП в России

Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поступившие в редакцию документы. Согласно им, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации ИП в Соцфонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Пугачева

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алла Пугачева

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госпожа Пугачева открыла ИП в декабре 2004 года. Основной вид деятельности художественное творчество. На нее также зарегистрирован товарный знак.

В октябре 2022 года Алла Пугачева покинула Россию. Ее мужа Максима Галкина, выступившего против военной операции на Украине, в сентябре того же года признали в РФ иностранным агентом. Певица вернулась в страну в ноябре 2023 года, но вскоре снова уехала.