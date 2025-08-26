Пугачева может потерять свой товарный знак в 2026 году

Певица Алла Пугачева может лишиться товарного знака «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок его действия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Исполнительница несколько раз продлевала срок действия регистрации, последний раз — в 2016 году, он рассчитан до 25 апреля 2026 года. Под товарным знаком «Алла Борисовна» могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак.

Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала из России. Ее мужа Максима Галкина, выступившего против военной операции на Украине, в сентябре того же года признали в РФ иностранным агентом. Певица попросила ей тоже присвоить статус иноагента. Минюст сообщил, что не нашел для этого оснований.