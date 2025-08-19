В рамках рейда против незаконной торговли в Петербурге изъяли около 500 кг овощей и фруктов
Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственным учреждением «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) изъяли около 500 кг овощей и фруктов в рамках рейда против незаконной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Рейдовая группа работала у станций метро «Озерки» и «Дыбенко», а также по адресам пр. Большевиков, д. 19 и ул. Турку, д. 24.
