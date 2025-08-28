«ОПТ-Торг» диверсифицирует бизнес-направления

Группа компаний «ОПТ-Торг», которая на протяжении десяти лет импортирует пищевые ингредиенты, упаковку и оборудование для крупных предприятий по изготовлению мясной продукции и готовой еды, расширяет свои компетенции и предлагает клиентам новую услугу — запуск производств «под ключ».



Первым кейсом в портфеле стал мясоперерабатывающий комбинат, открытый в прошлом году под эгидой собственной компании. Изначально проект задумывался собственником Михаилом Кривоноговым как интересная инициатива, связанная с поставкой оборудования, пищевых ингредиентов и продажей мяса, а также обменом опытом с другими крупными производителями. Однако в процессе работы сфера создания предприятий «под ключ» оказалась настолько перспективной, что активы — торговая компания и мясоперерабатывающий комбинат — было решено объединить под единым руководством. «Объединение этих направлений позволяет "ОПТ-Торг" позиционировать себя как сильного игрока на рынке и предлагать клиентам два взаимосвязанных между собой продукта плюс еще третий — комплексный запуск предприятия»,— пояснили в компании.

Вместе с тем «ОПТ-Торг» продолжит развивать собственные производственную площадку и торговую марку. Сейчас комбинат прорабатывает продуктовую линейку, часть позиций из которой уже оценены частными партнерами. «Рынок благоприятен для внедрения новых продуктов и запуска новых торговых марок, подтверждается положительным откликом как со стороны розничных сетей, так и частных предприятий, сотрудничающих с нами. В настоящий момент мы ведем переговоры с торговыми сетями о выделении квот для размещения в сегменте готовых колбасных изделий и полуфабрикатов»,— уточнили в компании.

По словам коммерческого директора ГК «ОПТ-Торг» Анастасии Кривоноговой, главным конкурентным преимуществом группы является принцип «Не отступать и не сдаваться».

Независимо от трудностей команда стремится доводить поставленные цели и задачи до результата. При этом работа ведется в дружеской и веселой атмосфере, что обеспечивает единство коллектива и эффективность достижений.

«Стратегия успеха в том, чтобы стать специалистом и профессионалом в выбранной сфере, особенно на производственных предприятиях. Важно брать на себя ответственность за выпуск и внедрение в массовое потребление продуктов, произведенных в своей стране. При этом допустимо использовать импортные материалы, зарубежные методики и оборудование для повышения качества производства. Такой подход способствует развитию и укреплению собственного производства»,— пояснила Анастасия Кривоногова.

