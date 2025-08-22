Замглавы Увинского района Удмуртии отправлен под домашний арест

Заместитель главы Увинского района Удмуртии по строительству и ЖКХ Константин Огородов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), отправлен под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Такое решение принял Увинский райсуд. Подсудимый и его защитник просили избрать менее строгую меру пресечения. Константин Огородов взят под домашний арест на 16 суток, до 4 сентября.

Напомним, следствие считает, что чиновник незаконно согласовывал акты о приемке работ, выполненных не в полном объеме, а также справки об их стоимости. Перед этим он, по версии следствия, давал незаконные указания представителям коммерческих фирм и муниципального предприятия об изменении муниципальных контрактов по благоустройству мусорных площадок в части отдельных видов работ и материалов, а также сроков их исполнения. Сумма невыполненных работ превысила 1,6 млн руб.

Константин Огородов был задержан 21 августа. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.