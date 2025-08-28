Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый путепровод под Ярославлем будет строить ГК «ЕКС»

АО «Группа компаний «ЕКС» стало победителем конкурса по поиску подрядной организации для строительства путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе в районе улицы 2-ая Транспортная в Ярославле. Протокол размещен в системе «ЕИС. Закупки».

Фото: Яндекс

Стоимость контракта не изменилась по сравнению с начальной и составит 2,5 млрд руб. ГК «ЕКС» стало единственным участником торгов.

«По результатам подведения итогов определения поставщика контракт заключается с участником закупки — акционерное общество "Группа компаний «ЕКС»" по цене контракта 2 595 922 317 руб.»,— говорится в протоколе.

Напомним, что до 5 ноября 2027 года подрядчик должен разработать рабочую документацию, а до 10 ноября 2028 года — закончить все работы. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Холмогоры».

ГК «ЕКС» является одним из крупнейших подрядчиков в регионе, в том числе по строительству и реконструкции мостов и путепроводов. В частности, компания занималась ремонтом моста через Волгу в Рыбинске и реконструкцией Добрынинского путепровода в Ярославле.

Алла Чижова

