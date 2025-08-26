Глава комитета по тарифам Петербурга перейдет на федеральную должность

Председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Алексей Малухин покинет свой пост и перейдет на должность федерального уровня. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства 26 августа.

Фото: сайт Смольного Экс-глава комитета по тарифам Санкт-Петербурга Алексей Малухин

Алексей Малухин руководил комитетом по тарифам Петербурга с 1 ноября 2022 года. Ранее он работал на посту заместителя генерального директора — директора по капитальному строительству в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». С апреля 2019 по 2021 год он занимал пост первого заместителя председателя петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, с 2017 по 2019 год возглавлял службу по тарифам Нижегородской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Ситов получил официальное назначение на должность главы КППИиТ.

Артемий Чулков