Правнук Сталина раскритиковал идею захоронить Ленина

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили не поддержал идею захоронения Владимира Ленина. Он заявил «РИА Новости», что это «неправильное мнение». Также не нужно хоронить его у Кремлевской стены, считает господин Джугашвили.

Фото: Александр Климчук / ТАСС

Фото: Александр Климчук / ТАСС

Рядом с Мавзолеем Ленина находится в том числе могила Иосифа Сталина. Яков Джугашвили прежде высказывался против перезахоронения прадеда.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки в возрасте 53 лет. Его тело забальзамировали и поместили в мавзолей на Красной площади, где оно находится до сих пор. В 2024 году, согласно опросу ВЦИОМа, 57% россиян поддерживали захоронение тела. В том же году глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил похоронить Владимира Ленина вместе с его матерью. В КПРФ инициативу назвали «провокационной» и сказали, что «российские коммунисты никогда ее не поддержат ни в каком виде».

