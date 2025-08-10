Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правнук Сталина выступил против захоронения прадеда на родовом кладбище

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили сказал «РИА Новости», что не хотел бы, чтобы могила его прадеда была перенесена на родовое кладбище. В 2021 году пресс-атташе Якова Джугашвили Вадим Горжанкин заявил, что адвокат правнука направил заявление о переносе останков Иосифа Сталина с Красной площади на Новодевичье кладбище.

Как сообщал Вадим Горжанкин, правнук стремился к исторической справедливости и исполнению посмертной воли Сталина, а также хотел выяснить истинную причину его смерти.

Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище для выдающихся деятелей Советского Союза. Здесь покоятся урны с прахом революционеров, военачальников, ученых и летчиков. Рядом с Мавзолеем Ленина находятся могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова и Леонида Брежнева.

