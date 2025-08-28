В Ярославле и Угличе начнутся работы по созданию платных парковок

В Ярославле и Угличе планируется начать работы по созданию платных парковок после подписания контрактов с ООО «Система Сити». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле проект оценен в 60 млн руб., а в Угличе — в 10,5 млн руб. Подрядчики организуют платные парковки на 30 улицах Ярославля и 9 улицах Углича, все в исторических центрах городов. Заказчиками выступают Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля и администрация Углича. Срок выполнения работ — 60 дней.

Антон Голицын