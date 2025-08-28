Теннисиста Медведева оштрафовали на $42 тыс. за поведение на US Open

Главный судья турнира US Open Джейк Гарнер оштрафовал российского теннисиста Даниила Медведева на $30 тыс. за неспортивное поведение во время игры и еще на $12 тыс. за порчу ракетки. Это произошло во время встречи с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи, в которой Медведев проиграл. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Даниил Медведев

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В третьем сете при счете 5:4 на матчболе французский спортсмен подал первый мяч в сетку, и сразу после ошибки на корт выбежал фотограф. Судья посчитал человека с камерой помехой, и вернул господину Бонзи право на первую подачу. Медведев подбежал к судье и стал выражать недовольство. К нему присоединились зрители. С трибун они начали свистеть и скандировать: «Вторая подача!».

Даниил Медведев взял тот сет и одержал победу и в четвертом, однако победа в игре осталась за соперником. Встреча закончилась со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В конце игры господин Медведев разбил свою ракетку. Назначенный судьей штраф превышает 30% призовых, заработанных спортсменом: за вылет в первом круге он получит $110 тыс.

Даниилу Медведеву 29 лет. Он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель носил звание первой ракетки мира.