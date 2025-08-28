В Курумоче задержаны и отменены 11 авиарейсов

В четверг, 28 августа, в самарском аэропорту Курумоч были задержаны и отменены 11 авиарейсов. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

В частности, был задержан вылет из Самары семи рейсов. Речь идет о самолетах в Сочи, Сургут, Тбилиси, Ереван, Дубай и Анталью.

Также были отменены два самолета в Москву. Кроме того, отменено прибытие двух авиарейсов из Москвы в Самару.

Работа самарского аэропорта утром приостанавливалась. В настоящее время обслуживание пассажиров в Курумоче возобновлено.

В ночь со среды на четверг регион атаковал 21 беспилотник: все они были сбиты дежурными средствами ПВО. Работа мобильного интернета в Самарской области ограничена.

Георгий Портнов