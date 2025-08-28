В Удмуртии выявили пять нелегальных ломбардов за полгода

С января по июнь в Удмуртии выявили пять нелегальных компаний-кредиторов, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Большинство кредитных организаций работали под видом комиссионных магазинов и предоставляли займы под залог имущества, не имея на это юридического права.

О схеме работы подобных организаций рассказала управляющий региональным отделением Банка России Татьяна Жиганшина. «Нелегальные кредиторы, действующие под вывеской комиссионных магазинов, заключают с клиентом договор купли-продажи или комиссии либо договор хранения с признаками договора потребительского займа. Суть этих документов в том, что клиент получает деньги сразу, а не после продажи залога магазином, и при этом выплачивает проценты за предоставленные средства»,— отметила она.

Напомним, в апреле-июне 2025 года в Удмуртии обнаружили пять поддельных купюр: две банкноты номиналом пять тыс. руб., две — одна тыс. руб. и одна — десять руб.